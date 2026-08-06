Apollo compra EasyJet por 6.600 millones de euros a al retirarse Castlelake

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Londres, 6 ago (EFE).- La firma de capital. riesgo estadounidense Apollo Global Management ha adquirido la compañía británica de vuelos de bajo coste easyJet por 5.700 millones de libras (6.653 millones de euros) después de que su competidora Castlelake haya retirado su oferta este jueves.

La oferta de Apollo mejoraba los 5.500 millones de la también estadounidense Castlelake, que finalmente se retiró solo horas antes de que expirase el plazo de presentación de las últimas propuestas.

EasyJet es la principal compañía británica de vuelos de bajo coste, tiene la base en el aeropuerto de Luton (a las afueras de la capital británica), emplea a más de 19.000 personas y opera 1.200 rutas en más de 30 países europeos.

Fundada como una alternativa de bajo coste a British Airways (BA), la red de easyJet ha crecido hasta convertirse en una de las mayores de Europa, pero el precio de sus acciones ha tenido problemas para recuperarse desde la pandemia de la covid-19.

La compañía fue fundada en 1995 por Stelios Haji-Ioannou, cuya familia aún posee un 15 % de las acciones. Al conocerse la resolución de la compra, dijo estar «encantado con las intenciones estratégicas de Apollo para el negocio de easyJet, encaminada a propiciar un mayor crecimiento».

«Mi familia y yo pensamos seguir como inversores y accionistas de peso a largo plazo en este próximo capítulo de la compañía», concluyó.

Apollo ya ha invertido anteriormente en el sector de la aviación, incluyendo participaciones en Aeroméxico, la aerolínea de bajo coste Sun Country Airlines y el grupo de carga Atlas Air.

El acuerdo debe recibir aprobación regulatoria

El acuerdo necesitará ahora el visto bueno de las autoridades regulatorias británicas.

Uno de los problemas que afronta esta disputa es que easyJet es una aerolínea europea, por lo que, en virtud de la regulación comunitaria, el 51 % tiene que estar en manos de una compañía europea.

A finales de julio, easyJet informó de que su beneficio antes de impuestos fue de 85 millones de libras (99 millones de euros) entre abril y junio, una caída del 70 % frente al mismo periodo de 2025, por el alza del precio del carburante y una menor demanda por el conflicto en Oriente Medio.

Los ingresos del grupo easyJet subieron el 2 % en el segundo trimestre del año (el tercer trimestre del año fiscal de la compañía, que termina en septiembre) hasta 2.983 millones de libras (3.490 millones de euros), mientras que el Ebitda (Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) descendió el 38 % hasta 304 millones de libras (355 millones de euros).

Entre abril y junio, easyJet transportó 25 millones de pasajeros, un 0,4 % menos que en el mismo trimestre del año pasado, en tanto que el factor de carga se situó en el periodo en 88,9 %, frente al 90,2 % en el mismo periodo de 2025. EFE

fjo/fpa