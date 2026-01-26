Apoyo de UE a ultraperiféricas no hizo competitivo al tomate de Canarias, según auditores

Bruselas, 26 ene (EFE).- El Tribunal de Cuentas Europeo ha instado este lunes a la Comisión Europea a «reexaminar» el apoyo de la UE a las actividades agrícolas tradicionales en las regiones ultraperiféricas, tras constatar que no siempre ha logrado preservar la competitividad y diversificación, como ha ocurrido en el caso de las ayudas al tomate en las Islas Canarias.

«El tomate, que en el pasado fue un sector tradicional importante en las Islas Canarias, ha experimentado un fuerte descenso de la producción y de las exportaciones pese al apoyo de la UE», indicaron los auditores en un comunicado.

El Tribunal de Cuentas ha pedido también a Bruselas evaluar mejor si el apoyo a las importaciones beneficia realmente a los usuarios finales.

Para hacer el informe, el tribunal estudió el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) en Francia, España y Portugal en el período 2019-2023.

Ese programa se introdujo a principios de los años 90 para apoyar la agricultura local y garantizar el suministro de productos agrícolas esenciales en estas regiones y aplica a las regiones ultraperiféricas de tres Estados miembros de la UE: Francia (Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, La Reunión, San Martín, Mayotte), España (Canarias) y Portugal (Azores y Madeira).

La UE proporciona hasta 653 millones de euros anuales a través del POSEI, que se complementa con otros instrumentos ajenos a la política agrícola común (PAC), como la política de cohesión, las ayudas estatales y la política comercial.

Los principales sectores agrícolas tradicionales en estas regiones son el plátano, el azúcar y la caña de azúcar, la producción de leche y carne, y el tomate.

Los auditores constatan que el apoyo financiero «sigue siendo importante para preservar la agricultura en los territorios remotos e insulares de Europa», pero que su impacto en el aumento de la competitividad y la diversificación «varía entre regiones y sectores».

Alertan, además, de que el futuro a largo plazo de estos sectores se ve amenazado por los retos medioambientales, climáticos y demográficos de los territorios ultraperiféricos, ya que las grandes superficies agrícolas dedicadas a cultivos permanentes ejercen presión sobre la salud del suelo debido a la falta de diversificación y rotación de cultivos, y que los programas POSEI no tienen suficientemente en cuenta las necesidades de adaptación al cambio climático. EFE

