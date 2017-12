Derechos de autor

‘Together’ responde a los recién llegados 13 de diciembre de 2017 - 16:58 ¿La propina es obligatoria en los restaurantes suizos? ¿Mis hijos pueden asistir a la escuela pública aunque no hablen un idioma nacional? Una aplicación para las personas recién llegadas a Suiza responde a estas preguntas y a muchas más, formuladas por sus 20 000 usuarios. ‘Together’ es una aplicación (app) de teléfono inteligente de swissinfo.ch y del servicio público suizo (SSR). Se puede descargar de forma gratuita desde Apple y Google Play en siete idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, portugués, español y árabe Permite a los usuarios evaluar sus conocimientos sobre Suiza, obtener nuevas informaciones y desafiar a otros jugadores en más de 20 categorías de concurso (‘quiz’) que van desde el mercado laboral hasta la geografía, pasando por los deportes. En cada pregunta y categoría, también se puede acceder a información adicional, con la posibilidad de compartir o guardar lo aprendido para un uso futuro. La aplicación, que ha sido descargada 20 000 veces, contiene más de 700 preguntas y otras categorías son publicadas cada mes. Recientemente, las categorías sobre los medios de comunicación y los deportes en Suiza fueron puestas a disposición. Los usuarios que tengan otras preguntas sobre la vida cotidiana en Suiza pueden enviarlas al equipo responsable de la app para su revisión, procesamiento e inclusión en el cuestionario. Los usuarios también pueden acceder a un hilo constantemente actualizado de las últimas noticias de Suiza en su propio idioma. swissinfo.ch y la SSR decidieron desarrollar esta app para responder al deseo de los recién llegados de integrarse en la sociedad suiza y aprender más sobre la vida cotidiana en el país. Su contenido se basa en gran parte en la oferta de swissinfo Guía de Suiza, disponible en 10 idiomas. Una cuarta parte de la población en Suiza está integrada por personas que no tienen el pasaporte helvético, una de las más altas proporciones de extranjeros en un país, a escala mundial. La política del gobierno hacia los extranjeros es de integración y busca involucrar a los recién llegados en el tejido social en lugar de crear “sociedades paralelas” dentro del país. ​​​​​​​​​​​​​​