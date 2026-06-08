Apple culpa de nuevo a la ley digital europea del retraso de Siri AI en la Unión Europea

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Nueva York, 8 jun (EFE).- Apple señala la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea (UE) como la responsable del retraso en el lanzamiento de su nuevo asistente Siri AI para los sistemas operativos iOS 27 e iPadOS 27 en los 27 Estados miembros del bloque.

El gigante de Cupertino prevé el despliegue de Siri AI en inglés para finales de este año, pero los usuarios de la Unión Europea no dispondrán de esta herramienta de forma inmediata en todas sus plataformas, según ha anunciado la compañía este lunes en la conferencia WWDC26.

«Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no dispongan de Siri AI en el iPhone o el iPad cuando lancemos nuestras nuevas versiones de software a finales de este año», ha declarado el vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi.

El ejecutivo ha añadido que espera «poder llevar Siri AI a la UE en el futuro» a medida que la empresa colabora con los reguladores europeos para encontrar «una vía de avance».

Mientras, la inteligencia artificial de Apple solo estará disponible en la región a través de los sistemas macOS 27, visionOS 27 y watchOS 27.

El núcleo de la disputa radica en la arquitectura del sistema. Conforme a Apple, Siri AI está diseñada bajo estrictos parámetros de privacidad que combinan el procesamiento en el propio dispositivo con la tecnología Private Cloud Compute, la cual busca extender los estándares de seguridad del iPhone a la nube.

Sin embargo, la tecnológica estadounidense denuncia que los reguladores de la UE mantienen una «interpretación extrema» de la DMA.

Bajo este criterio, Apple se vería obligada a otorgar a cualquier asistente virtual competidor un acceso directo a los datos privados del usuario y la capacidad de controlar de forma autónoma el resto de las aplicaciones instaladas, todo ello «sin las protecciones esenciales necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y de sus datos», anota la compañía de la manzana mordida en un comunicado.

De acuerdo con el comunicado de Apple, la empresa diseñó una solución denominada Trusted System Agent (Agente de Sistema de Confianza), un intermediario que permitiría a los asistentes virtuales «acceder de forma segura a las mismas funciones y capacidades que Siri AI en los dispositivos de la UE».

«Apple también presentó un plan para lanzar Siri AI en la UE, desplegando gradualmente esta nueva solución a lo largo de un periodo de 18 meses. La Comisión Europea rechazó la propuesta; de hecho, no aceptó ninguna de las iniciativas planteadas por Apple», explica la empresa.

Además, el ejecutivo de Apple ha apuntado que su compañía está «trabajando intensamente para encontrar una solución que preserve la privacidad y la seguridad» de sus usuarios en China.

«Siri AI y las demás funciones nuevas de Apple Intelligence no estarán disponibles (en China) mientras gestionamos los requisitos normativos», ha dicho Federighi.

Esta nueva versión de Siri, como ha adelantado hoy Apple, será capaz de leer el contenido de la pantalla e interactuar con las aplicaciones.

No obstante, Federighi ha recalcado que en el proceso de hacer Siri más «inteligente, capaz y conversacional» ha estado presente «la privacidad en cada paso», ya que las consultas se procesan directamente en el dispositivo o en la nube mediante la tecnología Private Cloud Compute de Apple.

Siri contará a su vez con su propia aplicación, cuyo diseño recuerda al de las aplicaciones de chatbots de IA existentes, como ChatGPT, Claude y Gemini. EFE

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