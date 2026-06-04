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Apple elimina el servicio de mensajería ruso MAX de su servicio de aplicaciones

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Moscú, 4 jun (EFE).- El servicio de mensajería ruso MAX, promovido por las autoridades como una alternativa segura a Telegram y a WhatsApp, fue eliminado del servicio de aplicaciones de Apple, App Store, y no podrá enviar más notificaciones a los móviles de esta compañía, según informaron hoy los desarrolladores de esta plataforma digital.

«MAX temporalmente no se podrá descargar de App Store. Conserven la aplicación en su teléfono móvil. En caso de que sea borrada no será posible volverla a instalar», indicó MAX en un comunicado difundido por la red.

Indicó que debido a esta situación, «las notificaciones sobre mensajes y llamadas nuevas no llegará a vuestro teléfono inteligente», pero indicó que los mensajes seguirán llegando y todas las funciones de MAX continuarán asequibles.

«Les recomendamos periódicamente abrir la aplicación para no pasar por alto los mensajes importantes. El equipo de MAX está en contacto con Apple y haremos todo lo posible para que todos los servicios vuelvan a funcionar como antes», señalaron los desarrolladores, al excusarse por «las incomodidades temporales» y agradecer a sus clientes por el apoyo.

El Kremlin, que intenta por todos los medios controlar el acceso a internet de los rusos, impulsa desde el año pasado un nuevo servicio de mensajería (MAX), que ya comparan con la china WeChat y que sería la alternativa a WhatsApp, aplicación bloqueada por las autoridades rusas junto a Telegram.

Los expertos sostienen que el objetivo del Kremlin es controlar aún más los canales de comunicación de sus ciudadanos para aumentar la censura después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, llamara a «estrangular» a las empresas tecnológicas occidentales.EFE

mos/llb/cc

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