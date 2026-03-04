Apple fija en 599 dólares el precio de partida para el iPhone y el MacBook

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 4 mar (EFE).- El precio mágico de partida para Apple parece ser el de 599 dólares (514 euros), el coste en el que debutan tanto el ordenador portátil MacBook Neo como el teléfono iPhone 17e, ambos anunciados esta semana y disponibles a partir del 11 de marzo.

Durante años, la forma más económica de entrar en la gama Mac era un portátil de 999 dólares (858 euros), por lo que el precio del nuevo portátil -que cuenta con una pantalla de 13 pulgadas y un cuerpo que pesa solo 1,2 kg- es históricamente bajo para la compañía de la manzana mordida e incluso sorprendió a los expertos al rebajar el coste de su modelo de entrada casi en un 50 %.

Por su parte, el precio del teléfono «asequible» iPhone 17e es el mismo que el del modelo del año pasado.

Esta decisión responde a un movimiento estratégico para proteger su dominio en el mercado global y busca captar usuarios en un contexto de encarecimiento de la cadena de suministro y escasez de chips de memoria.

El portátil más asequible hasta la fecha

El nuevo MacBook Neo destaca por su diseño colorido (estará disponible en plata, índigo, rosa «blush» y el nuevo verde «citrus») y una autonomía de hasta 16 horas.

Sin embargo, el bajo precio conlleva sacrificios técnicos. El Neo está equipado con el chip A18 Pro, el mismo procesador que dio vida al iPhone 16 Pro, en lugar de los chips de la serie M utilizados en los últimos y más caros modelos.

Aunque es compatible con las funciones de inteligencia artificial (Apple Intelligence), carece de teclado retroiluminado y su conectividad se limita a un único monitor externo.

Apple ofrece una variante por 100 dólares (85 euros) más que duplica el almacenamiento a 512 GB e incluye lector de huellas Touch ID.

Con este nuevo modelo más económico, Apple busca competir con los Chromebooks de Google y los equipos Windows de gama básica, dispositivos que son extremadamente populares entre estudiantes y compradores primerizos.

Los ingresos de Mac cayeron casi un 7 %, hasta los 8.390 millones de dólares (7.208 millones de euros), en el trimestre navideño respecto al año anterior, incumpliendo las expectativas de los analistas de unos 9.000 millones de dólares (7.732 millones de euros) en ventas.

iPhone 17e y la IA

En el sector de la telefonía, el iPhone 17e hereda muchas características de su modelo predecesor, pero Apple ha integrado el nuevo chip A19, lo que garantiza un soporte de actualizaciones de software de hasta siete años y lo convierte en el terminal más económico compatible con el ecosistema de IA de la marca.

Entre las novedades físicas del 17e destacan la inclusión de la tecnología MagSafe para accesorios magnéticos, un cristal de pantalla más resistente y el salto a una capacidad mínima de 256 GB de almacenamiento, el doble que el modelo del año pasado.

Este modelo competirá con el Pixel 10a de Google, que sale al mercado el jueves por 499 dólares (428 euros).

Según datos de la consultora IDC, se espera que el mercado mundial de teléfonos inteligentes sufra este año su mayor caída histórica, con un descenso de los envíos del 13 % debido al aumento de costes y la falta de componentes.

Elevar los precios en el segmento premium

Entre los muchos anuncios que ha hecho Apple esta semana, también ha habido incrementos de precios en el segmento premium.

Ejemplo de ello son los nuevos MacBook Pro y Air anunciados simultáneamente el martes.

El precio del MacBook Air subió 100 dólares; el modelo M5 de 13 pulgadas ahora parte de los 1.099 dólares (944 euros), mientras que el del MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max subió 400 dólares (343 euros), hasta los 3.899 dólares (3.349 euros).

Esta es una tendencia que los analistas de Bernstein Research prevén que se traslade al próximo iPhone 18 Pro Max, cuyo coste de producción podría dispararse un 25 % este otoño. EFE

