Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20 % más

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Nueva York, 30 jul (EFE).- El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 101.464 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 20 % más interanual, con un tercer trimestre de récord.

La facturación acumulada de la empresa en esos nueve meses fue de 364.357 millones, un 16 % más interanual, principalmente procedente de las ventas del iPhone, seguidas por el segmento de Servicios, según un comunicado.

El máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, destacó que en el tercer trimestre la tecnológica registró un crecimiento de doble dígito en las ventas del iPhone, del Mac y los Servicios, así como en todos sus mercados geográficos. EFE

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