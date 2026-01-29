Apple gana 42.097 millones de dólares en primer trimestre y su iPhone marca hito de ventas

Nueva York, 29 ene (EFE).- El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 42.097 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio, un 16 % más interanual, y su teléfono iPhone, motor de la empresa, marcó un hito de ventas.

Según un comunicado publicado al cierre de Wall Street, Apple ha registrado un trimestre histórico, con una facturación récord de 143.756 millones de dólares, un 16 % más interanual, en la cual el iPhone fue la estrella y representó 85.269 millones.

«El iPhone ha tenido su mejor trimestre debido a una demanda sin precedentes, con récords en cada segmento geográfico, y (la unidad de) Servicios también ha logrado un récord de ingresos», dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, citado en el comunicado. EFE

