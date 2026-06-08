Apple renueva su estrategia IA y critica la carrera tecnológica «sin sentido» del sector

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Nueva York, 8 jun (EFE).- Apple presentó este lunes su nueva generación de ‘Apple Intelligence’, una profunda reestructuración de su sistema de inteligencia artificial (IA) desarrollada en colaboración con Google, al tiempo que arremetió contra sus competidores por priorizar «sin sentido» la tecnología por encima de las necesidades reales de los usuarios.

El vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, fue el encargado de liderar este anuncio desde el Apple Park en Cupertino, California, donde se celebra la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de la compañía, y defendió el enfoque de la firma de la manzana mordida frente al rumbo que ha tomado la industria en los últimos años.

«Algunos parecen avanzar a toda prisa, persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener realmente en cuenta a las personas, todos nosotros, a quienes, en última instancia, está destinada a servir», dijo Federighi. EFE

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