Aprueban a seis partidos políticos para concurrir en las elecciones generales de Guyana

Georgetown, 18 jul (EFE).- La Comisión Electoral de Guyana (GECOM, por sus siglas en inglés) aprobó este viernes las listas de candidatos de seis partidos políticos para concurrir en las elecciones generales que se celebrarán el 1 de septiembre en el país.

La GECOM confirmó al actual Partido Popular Progresista Cívico (PPP/C), a Partnership for National Unity (APNU), que es una coalición de seis partidos, a la colectividad Alianza por el Cambio (AFC, en inglés), a Forward Guyana Movement (FGM), a la coalición de tres partidos Assembly for Liberty and Prosperity (ALP) y We invest in Nationhood (WIN).

La comisión declaró en un comunicado que, aunque los seis partidos se presentarán a las elecciones generales, solo cuatro lo harán en «los diez distritos electorales regionales y dos, el ALP y el FGM, estarán en seis y siete distritos regionales, respectivamente».

El actual presidente de Guyana, Irfaan Ali, será el candidato del PPP/C en los comicios, mientras que el líder de la oposición encabezará la APNU, una coalición de seis partidos.

Por otro lado, WIN, una de las colectividades aprobadas para estar en las urnas, está dirigida por el multimillonario guyanés Azurddin Mohamed, y fue sancionada por Estados Unidos.

Inicialmente, el GECOM aprobó a veintidós partidos políticos, sin embargo el lunes solo siete partidos presentaron listas de candidatos en las que manifestaban formalmente su intención de concurrir a las elecciones.

Las listas de candidatos de otro partido político, Horizon y Star, no fueron aprobadas debido a «varios defectos», según declaró el comisario designado por el Gobierno, Sase Gunraj.

La Unión Europea anunció la semana pasada que mandará a Guyana una misión de observación electoral para las próximas elecciones.

Las elecciones generales se celebrarán para escoger a un nuevo gobierno y renovar a los miembros del Parlamento, según anunció el pasado mayo el presidente Ali.

Guyana ha vivido una revolución económica desde el descubrimiento de petróleo en sus costas en 2015, cuyas reservas ascienden a más de 11.000 millones de barriles.

Por otro lado, actualmente Guyana se encuentra en una disputa territorial con Venezuela por límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros que ocupa dos terceras partes de Guyana y que Venezuela reclama desde hace más de un siglo.

La disputa comenzó con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Venezuela declaró nulo décadas después ese fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

Guyana, que se basa en el laudo arbitral de 1899, apuesta por resolver el conflicto territorial a través del proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). EFE

