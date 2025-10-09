Arévalo: el apoyo de la UE fue «clave» en la lucha por la democracia en Guatemala

Bruselas, 9 oct (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este jueves que el apoyo de la Unión Europea (UE) fue «clave» para defender la democracia del país centroamericano tras los comicios de 2023, y apostó por estrechar la cooperación política con los Veintisiete y ampliarla en otros ámbitos como el comercial, en una entrevista a EFE.

Arévalo se pronunció así durante su visita a Bruselas para participar en el foro Global Gateway de la UE, la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el Sudeste asiático y África.

Durante su intervención en este foro, el presidente guatemalteco solicitó a la UE el envío de una misión de observación de cara a los comicios que afectarán el próximo año a la cúpula de algunos de los principales órganos judiciales del país centroamericano, entre ellos el Tribunal Supremo Electoral y la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público.

Arévalo destacó la «presencia» y el «acompañamiento» que ha tenido la UE durante todo el proceso de «lucha por la democracia» durante las últimas elecciones nacionales, en la cual su formación sufrió «un intento de hacer una judicialización espuria» para tratar de bloquear su acceso al poder.

Este acompañamiento, al igual que el de la Organización de los Estados Americanos, «fue clave para generar el trasfondo que le permitió a los actores de la sociedad civil y a los actores políticos en Guatemala manifestarse y rechazar este intento de vulnerar el resultado electoral», destacó.

A partir de ahí, la UE y Guatemala han desarrollado una «fuerte y excelente relación» alrededor de valores fundamentales, que su Ejecutivo quiere profundizar mediante la cooperación política y también «buscando oportunidades en índices de cooperación técnica o de mayor comercio».

En caso de Global Gateway, Arévalo confió en que este marco genere vías de colaboración e impulso a inversiones en infraestructuras como procesos de ampliación y reforma de puertos y aeropuertos, de construcción de ferrocarriles y metro o de generación de nuevas fuentes de energía y de interconexión eléctrica.

En cuanto al posicionamiento de Guatemala en el actual escenario global marcado por los cambios geopolíticos y una aparente mayor división de países en distintos en bloques, el mandatario dijo ser partidario de «reafirmar de manera urgente los valores y los principios del multilateralismo», y más en concreto defendió «un multilateralismo incluyente y participativo». EFE

