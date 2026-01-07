Arévalo alerta de un año «crítico» en Guatemala por la suspensión del presupuesto

Ciudad de Guatemala, 7 ene (EFE).– El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, alertó este miércoles sobre un año “crítico” este 2026 debido a la suspensión del presupuesto estatal por orden del máximo tribunal del país, una medida que impactará directamente en la inversión pública y el desarrollo nacional.

La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, suspendió provisionalmente el pasado 30 de diciembre el presupuesto de 163.000 millones de quetzales (unos 21.300 millones de dólares) por presuntos «vicios» en su aprobación.

Esta decisión obliga al Gobierno a operar con el presupuesto de 2025, de 154.836 millones de quetzales (unos 20.213 millones de dólares), lo que genera una brecha de 8.632 millones de quetzales (unos 1.127 millones de dólares) con respecto a lo planificado.

Durante una rueda de prensa este miércoles, Arévalo señaló que su Administración enfrentará severos desafíos al no contar con los fondos aprobados originalmente por el Congreso, aunque reafirmó que el Ejecutivo está «comprometido en trabajar para responder al pueblo».

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, detalló que la parálisis afecta proyectos estratégicos como la construcción de una cárcel de máxima seguridad, programas de electrificación rural y proyectos de infraestructura vial.

Asimismo, advirtió que nuevas instituciones, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIP) y la Superintendencia de Competencia, han quedado con «presupuesto cero».

«Nos vemos en la necesidad de acercarnos al Congreso para buscar una ampliación presupuestaria que dé vida a estas entidades y retome normativas de transparencia», explicó Figueroa.

Según el viceministro, para este año las inversiones públicas alcanzarían unos 32.200 millones de quetzales (unos 4.203 millones de dólares), mientras que el pago de la deuda más de 20.000 millones de quetzales (2.610 millones de dólares). El resto de los fondos con los que contará el Gobierno de Arévalo serán para el funcionamiento de su Administración.

Figueroa informó que la ejecución presupuestaria de 2025 cerró en un 90,6 %, equivalente a 140.340 millones de quetzales (unos 18.321 millones de dólares). Este nivel de gasto representó el 14,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que el Gobierno califica como un avance significativo en comparación con los segundos años de gestiones anteriores. EFE

