Arévalo asegura que el nuevo fiscal no estará al servicio del presidente de Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 4 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), que nombrará en los próximos días, no estará a su servicio ni tampoco al de su Gobierno, después de un periodo en el que la Fiscalía estuvo marcada por acusaciones de corrupción y procesos contra actores críticos.

«La persona que quedará a cargo del MP no es una persona que estará puesta al servicio del presidente o del Gobierno. Es una persona que servirá a la nación», expresó el jefe de Estado en rueda de prensa.

Arévalo de León añadió que estará nombrando al próximo fiscal general una vez que termine el período de impugnación este lunes de los seis candidatos, como establece la ley.

El gobernante recordó que la semana pasada entrevistó a los seis aspirantes finales al cargo, designados por una comisión de Postulación compuesta por decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades del país.

El mandatario comentó que en las entrevistas evaluó con cada uno de los candidatos los desafíos que enfrenta en la actualidad el Ministerio Público, entidad que requiere de «un liderazgo que lo rescate y responda a las necesidades de la población».

Los candidatos son los abogados Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

Será uno de ellos el que reemplace a partir del 17 de mayo a la actual fiscal general Consuelo Porras Argueta, en el cargo desde 2018 y quien ha sido sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años.

La designación de Arévalo de León es, según expertos en el tema, trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala. El nuevo fiscal general tomará posesión por un período de cuatro años, del 17 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2030. EFE

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