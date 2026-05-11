Arévalo asegura que Guatemala está a punto de terminar con la «perversión» de la justicia

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Ciudad de Guatemala, 11 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que el país está a punto de poner fin a la «perversión» de la justicia con la salida el próximo domingo de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, señalada por corrupción por la comunidad internacional.

«Esta es una semana importante, la última semana en la que Consuelo Porras estará a la cabeza del Ministerio Público (…) Esta es la última semana de una etapa compleja, de deterioro, de manipulación y de perversión de la justicia en nuestro país», dijo el mandatario en rueda de prensa.

Las palabras de Arévalo de León suceden después de que la semana pasada eligió a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general para el periodo 2026-2030, luego de dos períodos consecutivos de Porras Argueta, sancionada bajo señalamientos de corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

«García Luna es la persona a la que he decidido confiar la dirección del Ministerio Público (Fiscalía) y tomará posesión el 17 de mayo» como establece la ley, recordó el mandatario.

Sin embargo, este martes la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de justicia del país, ha convocado a una sesión para conocer los amparos interpuestos en contra de la comisión que seleccionó a los seis candidatos al puesto, así como la designación realizada por el jefe de Estado.

Arévalo de León manifestó que García Luna, quien era asesor jurídico de la Procuraduría General de la Nación (PGN), fue escogido porque cumple con los criterios de capacidad para ejercer el puesto, además de la integridad y la honradez.

Esas cualidades, en su opinión, «son necesarias para poder llevar adelante el rescate de esta institución (Fiscalía)» a la vez que reiteró que el futuro fiscal general no va a estar a su «servicio» ni de un «interés político determinado», sino para trabajar para la «República y la población con una justicia objetiva e independiente».

El período de Porras Argueta concluirá el domingo tras ocho años marcados por la persecución a periodistas, exfiscales anticorrupción, jueces, líderes indígenas y activistas, según docenas de organizaciones sociales, locales e internacionales, que la señalan también de proteger a actores corruptos de la política guatemalteca.

Además tuvo constantes fricciones con Arévalo de León desde 2023, cuando la Fiscalía intentó anular su victoria electoral. Una vez en el poder, el presidente la ha acusado de incumplir la ley, socavar la democracia y promover procesos contra su Gobierno.EFE

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