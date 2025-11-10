Arévalo celebra visita de misión especial de la OEA a Guatemala

Ciudad de Guatemala, 10 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, celebró este lunes la visita de una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que verifica el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país.

Antes de sostener una reunión con los miembros de la misión, el mandatario señaló en rueda de prensa que su presencia “demuestra el compromiso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Guatemala”.

Además, dijo que “es un compromiso para que Guatemala no vuelva atrás con el autoritarismo”.

Según la OEA, la delegación que llegó a Guatemala el domingo está conformada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, de Ecuador; Marcela Ríos Tobar, de Chile y Carlos Ayala Corao, de Venezuela, entre otros.

Ellos sostendrán reuniones con autoridades gubernamentales, sociedad civil y sector privado.

Arévalo saludó la visita de la misión de la OEA y la situó en un momento en que “actores corruptos intentan socavar la independencia de nuestras instituciones como lo ha hecho recientemente el juez Fredy Orellana y sus cómplices en el Ministerio Público”.

Orellana ha intentado, sin éxito, revocar los resultados de las elecciones generales de 2023, en las que Arévalo ganó la presidencia, alegando un supuesto fraude.

El presidente resaltó que la visita de la misión de la OEA es una señal de que Guatemala “no retrocede y que la democracia se defiende con hechos y con la verdad”.

Agregó que 2026 será un año decisivo porque el país debe elegir a nuevas autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC).

“Cada uno de estos procesos debe celebrarse con integridad y con el acompañamiento de la comunidad internacional”, expresó el mandatario guatemalteco.

Asimismo, anunció que este martes el Congreso convocará a la Comisión de Postulación para magistrados del TSE, lo que marcará el inicio de estos procesos de elección en Guatemala.

El jefe de Estado convocó al pueblo guatemalteco a fiscalizar estos procesos porque “es momento de demostrar que Guatemala no se rinde ante el abuso”. EFE

