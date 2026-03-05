Arévalo denuncia «presiones inaceptables» en elección clave de magistrados en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 5 mar (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció este jueves la existencia de «presiones externas inaceptables» que buscan coaccionar el voto en el Congreso para la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país y clave en la lucha contra la corrupción.

En un mensaje a la nación, el mandatario instó a los legisladores a votar con «dignidad» y «libertad», rechazando cualquier tipo de coacción.

La actual Corte de Constitucionalidad otorgó la víspera un amparo provisional y ordenó al Congreso de la República llevar a cabo la sesión plenaria programada para este jueves, sin interrupciones, para avanzar en la designación de los magistrados.

Arévalo subrayó que ese fallo evidencia la urgencia de «renovar y reoxigenar» las altas cortes para asegurar que no existan injerencias entre los distintos poderes del Estado.

La declaración se produce en un clima de alta tensión este 2026, año en que Guatemala enfrenta la renovación de la Corte de Constitucionalidad y otras instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General.

Según diversas fuentes, la elección parlamentaria de este jueves podría favorecer a figuras cuestionadas como Roberto Molina Barreto, vinculado a la excandidata presidencial Zury Ríos, y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

La renovación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad es, según expertos, un paso determinante para garantizar la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los próximos años. EFE

ao/mt/psh