Arévalo insta a abogados a elegir magistrados «honestos» para el máximo tribunal del país

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 4 feb (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, instó este miércoles al Colegio de Abogados y Notarios (CANG) a elegir a magistrados «capaces y honestos» para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.

«Hago un llamado al voto consciente. Votar por los candidatos más capaces, honestos y comprometidos con el bienestar del pueblo y la plena vigencia del Estado de derecho», manifestó el mandatario en rueda de prensa.

Las votaciones se celebran en medio de una disputa legal por la exclusión de profesionales de las llamadas «ciencias afines» (politólogos, internacionalistas y criminólogos) que también integran dicho colegio, una decisión que Arévalo tildó de «arbitraria».

La disputa legal se originó tras un amparo provisional emitido por una Sala de lo Contencioso Administrativo que ordenó excluir a los profesionales y restringir el voto exclusivamente a los abogados.

La resolución fue dictada pocas horas antes de la votación prevista para este miércoles.

Los agremiados al CANG acudieron hoy a las urnas para elegir a un magistrado titular y uno suplente ante la CC para completar el periodo actual.

El presidente destacó que el gremio tiene en sus manos un «voto crucial» para el futuro del país y pidió que los electos respondan al «sentido de justicia» y no a «intereses oscuros que por décadas han cooptado instituciones».

«Hacerlo (excluir profesionales) a solo horas de la votación evidencia arbitrariedad y desesperación de quienes están intentando hacer una manipulación para impedir una libre votación”, alertó el jefe de Estado, quien subrayó que estos procesos deben ser «amplios y no excluyentes».

La Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes designados por el Organismo Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el propio Colegio de Abogados.Los magistrados electos en este proceso gremial deberán asumir sus cargos en abril para el período 2026-2031. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) es el primero de los cinco entes encargados de activar la renovación de la corte, un proceso considerado clave para la institucionalidad del país durante este año. EFE

oro/ao/rao/gad