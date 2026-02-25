Arévalo tacha de «burla» que cuestionada Fiscal General de Guatemala busque la reelección

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 25 feb (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, calificó este miércoles como «una burla» que la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), se haya postulado para un tercer mandato al frente del Ministerio Público (Fiscalía).

«Es una burla al pueblo de Guatemala postularse por tercera vez», expresó en una rueda de prensa el mandatario, quien mantiene un duro enfrentamiento con Porras desde antes de asumir el poder en enero de 2024.

La comisión de postulación a cargo del proceso, que dio luz verde el martes a la candidatura de Porras tras la primera ronda de depuración de aspirantes, deberá entregar en abril una nómina de seis candidatos al jefe de Estado, quien designará al fiscal general para el periodo 2026-2030.

Aunque Porras avance en el proceso, Arévalo ha reiterado que la funcionaria será removida del cargo en mayo de este año.

Intentan «desechar a personas honestas»

Sobre la comisión postuladora, el gobernante guatemalteco manifestó que algunos de sus miembros «intentan con artimañas desechar los perfiles de personas honestas y comprometidas» con el país.

«Lo que estamos viendo es un intento de manipular un mecanismo de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre (…) un mecanismo en que los años pesan más que la integridad y que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos», alertó Arévalo de León.

El presidente subrayó que «los ojos del pueblo» están sobre la comisión de postulación y que su labor será fundamental para la «recuperación de la justicia» en la nación centroamericana.

Porras, quien cumple su segundo periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, ha sido sancionada internacionalmente por señalamientos de corrupción y por liderar intentos para revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo en 2023.

Las aspiraciones de la cuestionada fiscal

Porras ya perdió el pasado 16 de febrero la elección para formar parte de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para el período 2026-2030, aunque aún tiene oportunidad de acceder a ese cargo judicial, lo que le otorgaría un fuero frente a eventuales procesos en su contra.

La cuestionada fiscal general no fue elegida por el consejo superior de la Universidad de San Carlos pero aún tiene opciones de llegar a ser parte de la Corte de Constitucionalidad si se postulara y fuera elegida como representante del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia.

Un grupo de expertos de la ONU que denuncia la supuesta implicación de Porras en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996) guatemalteco ha criticado que se permita a la fiscal aspirar a cargos en el sistema judicial.

«Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones», afirmaron los expertos el pasado 16 de febrero. EFE

