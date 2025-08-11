Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria el viernes

Ciudad de Guatemala, 11 ago (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se reunirá el próximo viernes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, para abordar diversos temas de interés común como la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos.

Así lo confirmó este lunes Arévalo de León en rueda de prensa, donde detalló que el encuentro tendrá lugar en Guatemala, inicialmente, y posteriormente los mandatarios se trasladarán a México.

La reunión será primero entre Arévalo y Sheinbaum en el departamento guatemalteco (provincia) de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, y después en Campeche, México, ya con Briceño presente, explicó el gobernante.

Explicó que con Sheinbaum se abordarán temas de interés mutuo como energía, seguridad fronteriza, la conexión ferroviaria e infraestructura.

Arévalo de León recordó que México «es un gran aliado» y que la reunión es también «con el objetivo» de «mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países».

El encuentro en tierras mexicanas será en el sitio arqueológico Calakmul, en Campeche, donde se sumará Briceño.

Por su parte, el canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, precisó que la agenda de trabajo con México incluye el tema migratorio, en aspectos como trabajo temporal de guatemaltecos en el país que gobierna Sheinbaum.

Será la primera reunión entre Arévalo y Sheinbaum, quienes asumieron sus cargos en 2024.

La delegación de Guatemala estará integrada por los responsables de los ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración. EFE.

