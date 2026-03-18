Arón Canet, ilusionado por «competir en Brasil» y optimista respecto al podio
Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El español Arón Canet (Boscoscuro), que salió satisfecho de su primera actuación con el equipo belga Marc Van der Straten, a principios de este mes, tiene muchas ganas de «competir en Brasil».
A pesar de un desafortunado problema técnico que interrumpió su ritmo en Buriram, Canet se quedó a menos de medio segundo del ‘top 10’ en Tailandia y, por ello, se muestra optimista a la hora de estar mucho más cerca de la lucha por el podio este fin de semana.
«Siempre es emocionante ir a un país y un circuito nuevo, y llevo mucho tiempo deseando competir en Brasil», insiste Canet en la nota de prensa del equipo.
«Tenemos la oportunidad y estoy muy ilusionado y, al ir a un circuito nuevo, lo importante es quién se adaptará más rápido, tanto en el estilo de pilotaje como en la puesta a punto de la moto», explica Canet.
«Durante el fin de semana en Tailandia progresamos bastante y confío en que seamos mucho más competitivos en Brasil, donde todos partimos de cero», insiste el piloto español. EFE
