Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptan misiles en su espacio aéreo

2 minutos

Redacción internacional, 6 mar (EFE).- Los sistemas de defensa de Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron este viernes varios misiles en su espacio aéreo, según informaron sus gobiernos en el séptimo día de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí informó en las últimas cuatro horas sobre varios derribos. Según los comunicados, las defensas del país interceptaron y destruyeron un misil de crucero al este de la gobernación de Al-Kharj y, posteriormente, otro en la misma zona.

Además, fue derribado un dron en la región oriental del país, sin que se precisara la ubicación exacta. En un cuarto ataque, las fuerzas de defensa aérea destruyeron tres misiles balísticos que se dirigían hacia la base aérea Príncipe Sultán.

El Ejército de Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas «están actualmente haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles que han penetrado el espacio aéreo».

La defensa aérea de Catar también aseguró haber frustrado un ataque con drones contra la base de Al Udeid en Doha, que alberga efectivos estadounidenses.

Es el séptimo día de conflicto, después de que EE.UU. e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado sábado que ha dejado 1.230 víctimas mortales, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

Irán ha respondido con bombardeos sobre Israel, provocando 10 muertes, y contra países aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico y sus legaciones estadounidenses, como consulados, embajadas y bases militares. EFE

