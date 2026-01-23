Arabia Saudí acogerá en abril conferencia del WEF sobre crecimiento en un año de tensiones

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- Arabía Saudí acogerá los días 22 y 23 de abril en Yeda la conferencia de alto nivel del Foro Económico Mundial (WEF) sobre colaboración y crecimiento, según se anunció hoy en la clausura de la 56 asamblea anual del Foro en Davos.

Bajo el lema «Construyendo terreno común y reviviendo el crecimiento», la conferencia de Yeda hará «un llamamiento al pragmatismo y la colaboración en un contexto de fragmentación geopolítica», precisaron por su parte fuentes saudíes.

«La estabilidad no se puede construir rápidamente y no se puede comprar. La estabilidad debe ser fundada, nutrida, protegida, reforzada y guiada. La estabilidad es innegociable», dijo el ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudí, Faisal F. Alibrahim, según un comunicado.

Por su parte, el presidente del WEF, el noruego Børge Brende, declaró: «Nos complace regresar a Arabia Saudí en 2026 para continuar las conversaciones iniciadas en nuestra reunión anual (recién terminada en Davos), creando un espacio para que los líderes trabajen juntos, generen confianza y aseguren que el diálogo conduzca a una colaboración y acción significativas». EFE

jms/rf