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Arabia Saudí afirma haber respondido a ataque con misiles balísticos de hutíes del Yemen

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El Cairo, 13 jul (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en la guerra del Yemen desde 2015 afirmó este lunes haber respondido a un ataque con misiles balísticos lanzado por los rebeldes hutíes, después de que el movimiento chií acusara a Riad de bombardear el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení.

«Las defensas aéreas han respondido a una amenaza de misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la región sur», dijo en X Turki al Malki, el portavoz de la llamada Coalición de Apoyo a la Legitimidad del Yemen, que interviene en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen. EFE

cgs/rcf

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