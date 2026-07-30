Arabia Saudí anuncia la creación de una alianza multinacional para proteger el mar Rojo

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Riad, 30 jul (EFE).- Arabia Saudí anunció este jueves la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima, una coalición internacional que se encargará de garantizar la seguridad en las rutas comerciales y de suministro energético en el mar Rojo, en medio de los ataques de grupos aliados de Irán contra la navegación en esta vía.

El Ministerio de Defensa saudí dijo en un comunicado que la alianza, que tendrá sede en Arabia Saudí, fue establecida en una reunión de jefes de Estado Mayor y representantes de 43 países, además de la Unión Europea (UE), para «reforzar la seguridad marítima» en el mar Rojo, el golfo de Aden y el estrecho de Bab al Mandeb.

Esta medida fue tomada después de que los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, impusieran el pasado 20 de julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí en el mar Rojo, una ruta que se había convertido en la principal vía de exportación de petróleo del mayor productor de crudo de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Defensa dijo que 14 países fueron firmantes del documento fundacional de la alianza, sin especificar cuáles, pero medios saudíes indicaron que entre ellos se encontraban Kuwait, Catar, Turquía, Pakistán, Jordania, Egipto, Sudán, Somalia y Yibuti, que también rubricaron una declaración conjunta que establece la Alianza Multinacional de Defensa Marítima.

Según el texto, difundido por la agencia de noticias oficial saudí SPA, la alianza se encargará de «mejorar la seguridad marítima, proteger la libertad de navegación, asegurar las rutas comerciales internacionales y las líneas de suministro de energía, y salvaguardar los intereses marítimos comunes» en el mar Rojo.

Estos países también intercambiarán información de inteligencia, realizarán ejercicios conjuntos y cooperarán en el desarrollo de capacidades, de acuerdo con la declaración, que resaltó que esta alianza es «de carácter puramente defensivo» y que llevará sus actividades «en pleno cumplimiento del derecho internacional».

Asimismo, indicó que los Estados firmantes de este documento fundacional tienen que completar aún los «procedimientos internos necesarios para la adhesión formal» a la coalición, mientras que invitó a otros países a unirse a la alianza para «ampliar la cooperación y fortalecer la seguridad marítima colectiva».

«Otros países participantes afirmaron su apoyo a la iniciativa, mientras se encuentran en proceso de llegar a un consenso nacional interno necesario para unirse a la declaración», indicó Defensa saudí.

Los hutíes del Yemen han atacado en las últimas semanas infraestructura energética en Arabia Saudí y buques petroleros vinculados a este país tras acusarlo de bombardear el pasado 13 de julio el aeropuerto de Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes, aunque Riad no se pronunció sobre ese ataque.

Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, que en los últimos días ha denunciado que el bloqueo impuesto por los rebeldes a Riad está relacionado con la guerra de Irán y sus acciones contra las vías de suministro globales. EFE

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