Arabia Saudí cifra en más de 1,7 millones los fieles que realizan peregrinación a La Meca

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Madrid, 26 may (EFE).- Un total de 1.707.301 fieles musulmanes de todo el mundo, entre ellos más de 1,5 millones procedentes del exterior, han acudido este año a Arabia Saudí para realizar la gran peregrinación anual a La Meca o el ‘hach’, una cifra que supera el registro de 2025, informaron fuentes oficiales.

Según la Autoridad General de Estadísticas de Arabia Saudí, un total de 1.546.655 peregrinos llegaron del extranjero para participar en los ritos del ‘hach’, a los que también acudieron 160.646 ciudadanos saudíes y residentes, informó la agencia de noticias oficial del reino árabe SPA.

Los fieles procedentes del extranjero llegaron a La Meca principalmente por vía aérea (más de 1,45 millones), mientras que 54.429 lo hicieron por tierra y otros casi 6.500 por mar.

Del total, poco más del 52 % de los fieles son hombres, de acuerdo con la Autoridad, que contabilizó las llegadas en base a los registros administrativos proporcionados por el Ministerio de Interior.

El número de fieles de este año supera, pese a la tensión por la guerra en Oriente Medio, a los 1,67 millones contabilizados en 2025, pero queda por detrás de los 1,83 millones registrados en 2024.

Sin embargo, estas cifras se quedan bastante cortas en comparación a los niveles anteriores a la pandemia de covid-19, cuando Arabia Saudí registraba más de 2 millones de peregrinos cada año e incluso llegó a recibir a más de 3 millones en 2012.

La peregrinación mayor a La Meca es obligatoria al menos una vez en la vida para cada uno de los más de 1.800 millones de musulmanes del mundo cuya salud y economía se lo permitan. EFE

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