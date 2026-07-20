Arabia Saudí condena bloqueo de hutíes y «tomará medidas» para proteger a sus buques

Compartir

3 minutos

Saná/Riad, 20 de julio (EFE) – Arabia Saudí condenó este lunes el anuncio de los rebeldes hutíes del bloqueo marítimo contra la navegación vinculada al país árabe prometiendo tomar «todas las medidas necesarias» para proteger sus buques.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí rechazó las acusaciones de que estuviera imponiendo un bloqueo a Yemen y denunció «en los términos más enérgicos» a los hutíes, respaldados por Irán, por asediar al pueblo yemení declarando una prohibición de navegación marítima que involucra a Riad.

Arabia Saudí afirmó que «tomará todas las medidas necesarias» para proteger sus buques de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

El ministerio también instó a la comunidad internacional a hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen a los rebeldes que cesen los ataques contra buques mercantes en el mar Rojo y que respeten la libertad de navegación.

El comunicado se produjo horas después de que el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, anunciara lo que el grupo describió como un bloqueo marítimo inmediato contra Arabia Saudí bajo el lema ‘bloqueo por bloqueo’.

En otro comunicado, la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en la guerra de Yemen desde 2015 también respondió.

Las fuerzas de la coalición tomaron «medidas operativas firmes y decisivas» para salvaguardar a los buques mercantes que transitan por el estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima estratégica, aseguró en la nota Turki al Malki, el portavoz de la llamada Coalición de Apoyo a la Legitimidad del Yemen, que interviene a favor del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.

Asimismo, advirtió de que «todas las amenazas de los hutíes contra los buques que transiten por la zona serán respondidas con rapidez y firmeza».

Al Maliki calificó las acusaciones de los hutíes de que Riad estaba imponiendo un bloqueo en las zonas bajo su control, como «invenciones» para intensificar las tensiones contra el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y los países vecinos.

El líder del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, hizo un llamado a los yemeníes este lunes en un discurso a la nación para que apoyen a las fuerzas gubernamentales, y describió la situación como «un momento decisivo».

Al Alimi también anunció la reanudación de las exportaciones de petróleo «por todos los medios disponibles a partir de hoy», que los hutíes detuvieran mediante ataques a terminales de exportación en 2022.

Esta escalada representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudí y los hutíes desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento respaldado por la ONU en 2022, que redujo drásticamente los ataques transfronterizos, si bien nunca se ha alcanzado un acuerdo de paz integral.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas después de que los hutíes acusaran al país del golfo Pérsico de endurecer las restricciones en las zonas bajo su control y culparan a Riad de los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada para impedir el aterrizaje de un avión iraní.EFE

ja-sa-kba/gad