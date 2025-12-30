Arabia Saudí declara que las acciones emiratíes en Yemen «amenazan» su seguridad nacional

El Cairo, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Arabia Saudí declaró este martes que las acciones de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Yemen, impulsando la ofensiva militar de los separatistas del Consejo de Transición del Sur, constituyen una «amenaza para la seguridad nacional del Reino», así como para la región.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí publicado por la agencia oficial SPA, esas amenazas a su seguridad «constituyen una linea roja» y por tanto el reino árabe «no dudará en tomar todas las medidas necesarias para afrontarlas y neutralizarlas». EFE

