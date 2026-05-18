Arabia Saudí denuncia un ataque con drones desde Irak pese a promesa iraquí de distensión

2 minutos

Riad, 18 may (EFE).- Arabia Saudí afirmó haber interceptado tres drones «procedentes del espacio aéreo iraquí» que sobrevolaban el reino árabe, después de que el nuevo Gobierno de Bagdad reafirmara su intención de actuar para mejorar su relación con los vecinos árabes de Irak en el golfo Pérsico.

El portavoz del ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, explicó en un comunicado en las últimas horas que las defensas aéreas saudíes «interceptaron y destruyeron este domingo tres drones que entraron en el espacio aéreo saudí procedentes del espacio aéreo iraquí».

«El Ministerio de Defensa se reserva el derecho de responder en el momento y lugar adecuados», advirtió Al Maliki, que aseguró que Riad «adoptará e implementará todas las medidas operativas necesarias para responder a cualquier intento de atentar contra la soberanía (del reino) y la seguridad de sus ciudadanos y residentes».

Ese ataque coincidió con otro similar, también con tres drones pero «de origen desconocido», lanzado el domingo contra Emiratos Árabes Unidos (EAU). Las autoridades emiratíes aseguraron haber interceptado dos de esos tres aviones, mientras que el tercero impactó en un generador fuera del perímetro de una central nuclear.

Esas acciones se produjeron después de que el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, afirmara que el nuevo Ejecutivo de su país actuará para «restaurar» las relaciones con los países árabes del Golfo, perjudicadas por los ataques con drones y proyectiles desde Irak contra su territorio durante la guerra en Irán.

Arabia Saudí, Kuwait y EAU han atribuido esas acciones a grupos armados chiíes iraquíes alineados con la República Islámica contra Estados Unidos, Israel y los Estados árabes del Golfo, todos aliados de Washington.

La presencia de esas formaciones armadas iraquíes proiraníes, algunas de ellas integradas en las Fuerzas de Seguridad de Irak, ha perjudicado la relación de Bagdad con EE.UU y sus vecinos árabes.

Las autoridades iraquíes han declarado en varias ocasiones su neutralidad en la guerra, iniciada a finales de febrero, y su oposición al uso del territorio iraquí para atacar a otros. EFE

sa-fa/amr/llb