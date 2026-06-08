Arabia Saudí dice que misil hutí cayó cerca de la frontera con el Yemen por fallo técnico

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El Cairo, 8 jun (EFE).- Arabia Saudí aseguró que un misil lanzado por los rebeldes hutíes desde el Yemen la mañana de este lunes «cayó en una zona deshabitada cerca de la frontera» entre ambos países debido a «razones técnicas» que lo desviaron de su objetivo original en otro «país de la región», en referencia velada a Israel.

El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, explicó en un comunicado que esta información había sido desvelada tras la revisión técnica del proyectil, y desmintió los rumores de que la base aérea Príncipe Sultán, situada en la provincia de central de Al Kharj, hubiera sido atacada.

Al Maliki remarcó que las sirenas antiaéreas de Al Kharj sonaron durante esta mañana como «medida de precaución» ante la detección del misil.

Este lunes los rebeldes hutíes del Yemen, chiíes y aliados de Irán, lanzaron una andanada de misiles «contra objetivos sensibles del enemigo israelí en la región ocupada de Yafa», como se conoce en árabe Tel Aviv, y advirtieron de que responderán «a la escalada con escalada».

Asimismo, el Parlamento de los hutíes afirmó este lunes que los ataques del movimiento chií contra Israel son a modo de «disuasión» para poner fin a la guerra en Oriente Medio y a la «impunidad» del Estado judío, que mantiene frentes abiertos en el Líbano, la Franja de Gaza e Irán.

La noche del domingo, Irán lanzó una andanada de misiles contra Israel en respuesta al ataque israelí contra los suburbios meridionales de Beirut, en el Líbano, una acción que tuvo lugar ayer pese al acuerdo de cese de hostilidades alcanzado la semana pasada.

En respuesta a los últimos sucesos en la región, Arabia Saudí y Catar instaron también este jueves a «todas las partes» de la guerra a responder a los esfuerzos de mediación pakistaní. EFE

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