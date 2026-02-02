Arabia Saudí ejecutó a 356 presos en 2025, denuncia ONG ESOHR

El Cairo, 2 feb (EFE).- Arabia Saudí ejecutó en 2025 un total de 356 personas, aplicando la pena capital casi a diario y llegando a alcanzar ocho ajusticiamientos en un solo día, según un informe difundido este lunes por la Organización Europea Saudí de Derechos Humanos (ESOHR) que denuncia violaciones graves de los derechos fundamentales en el reino árabe.

La organización advirtió de que estas cifras marcan un récord histórico y reflejan una dinámica de ejecuciones que «erosionan el estado de derecho», y alertó de la posibilidad de que el número sea superior ante la sospecha de ejecuciones llevadas a cabo sin anuncio oficial, un patrón que ESOHR dice haber documentado en años anteriores.

El documento detalla que las 356 ejecuciones se llevaron a cabo de forma casi diaria, con hasta ocho sentencias ejecutadas en un solo día, y especifica que las autoridades saudíes suspendieron parcialmente las ejecuciones durante el Ramadán y el periodo de peregrinación a La Meca, así como entre noviembre y diciembre en coincidencia con la visita del príncipe heredero a Estados Unidos.

Sin embargo, la organización interpretó esas pausas como potenciales periodos de ejecuciones no anunciadas, un patrón documentado en años anteriores y que puede elevar el número del que se considera el año en el que Arabia Saudí batió el récord en la aplicación de la pena capital.

El informe subraya que las ejecuciones se aplicaron con frecuencia en casos relacionados con drogas, sumando 240 de los 356 casos, mientras que 45 de las ejecuciones tuvieron un carácter político, con tres de cada cuatro casos sin cargos de delitos de sangre según datos oficiales, señaló la organización.

El texto precisa, además, que cinco mujeres fueron ejecutadas, incluidas dos por delitos de drogas, y que no solo ciudadanos saudíes fueron afectados: 200 de los ejecutados eran extranjeros, entre ellos somalíes, etíopes, pakistaníes y egipcios, según el informe.

La organización denunció también la ejecución de menores de edad, violando así compromisos internacionales firmados por Arabia Saudí para proteger a menores de 18 años de la pena de muerte.

Además, criticó la falta de aviso previo a las familias, la negación de despedidas y la no entrega de cuerpos, prácticas consideradas violaciones de derechos humanos que vulneran leyes internacionales.

De cara a 2026, la entidad extrapola que sin un cambio profundo en las políticas saudíes las ejecuciones podrían mantenerse en niveles altos o incluso aumentar, debido a la continuidad de prácticas judiciales y penales que favorecen castigos capitales.

La organización solicitó a la comunidad internacional intensificar la presión diplomática y exigir transparencia en un proceso que, según denunció, opera al margen de estándares universales. Asimismo, pidió la suspensión inmediata de ejecuciones contra menores. EFE

