Arabia Saudí ejecuta a dos sentenciados por pertenecer a una «organización terrorista»

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El Cairo, 9 abr (EFE).- Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron este jueves a dos de sus ciudadanos sentenciados a pena de muerte por «pertenecer a una organización terrorista extranjera» y «asesinar y agredir a personal de seguridad», entre otros cargos, informó el Ministerio de Interior del reino árabe.

El departamento indicó en un comunicado que los dos ejecutados también participaron en la fabricación de explosivos, poseían armas, dispararon contra cuarteles generales de seguridad y dieron «refugio a personas buscadas que participaron en el asesinato, secuestro y homicidio de ciudadanos», cuyos cuerpos ocultaron.

Interior saudí no especificó cuándo se produjeron los arrestos, pero indicó que «la investigación culminó con su acusación formal por estos crímenes».

«Tras ser remitidos al tribunal competente, se dictó sentencia que confirmaba los cargos en su contra y los condenaba a muerte como castigo discrecional. La sentencia se volvió firme tras la apelación y la posterior confirmación por la Corte Suprema», indicó el comunicado, que añadió que las ejecuciones se produjeron este jueves.

«El Ministerio del Interior, al anunciar esto, reafirma el compromiso del gobierno del Reino de Arabia Saudí de mantener la seguridad, lograr la justicia y aplicar los preceptos de la sharía islámica (ley) contra todos aquellos que atenten contra los inocentes y violen su derecho a la vida y la seguridad», sentenció la nota.

Según la organización de derechos humanos saudí ALQST, el total de ejecuciones llevadas a cabo en lo que va de 2026 es de más de 50 personas.

Organizaciones de derechos humanos han advertido de que, tras el récord de 356 ejecuciones registrado en 2025, existe el riesgo de que las cifras se mantengan en niveles elevados durante 2026 si no se producen cambios profundos en las políticas judiciales y penales del reino. EFE

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