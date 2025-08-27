The Swiss voice in the world since 1935

Arabia Saudí ejecuta a otro ciudadano por «terrorismo» y eleva a 269 ajusticiados en 2025

El Cairo, 27 ago (EFE).- Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron este miércoles a un ciudadano saudí condenado a muerte por «terrorismo», informó el Ministerio del Interior del país, lo que eleva a 269 las personas ajusticiadas en lo que va de año.

Según un breve comunicado, la nueva ejecución se realizó en la céntrica región de Qasim contra un ciudadano acusado de «unirse a una organización terrorista extranjera, atacar a personal de seguridad con la intención de matarlo, matar a un oficial de seguridad y perturbar la seguridad y la estabilidad de la sociedad».

Esta ejecución tiene lugar un día después de que la organización saudí ALQST, exiliada en el Reino Unido, denunciara a través de su cuenta oficial de X que «en los últimos tres días las autoridades saudíes ejecutaron a cinco ciudadanos somalíes y dos etíopes acusados de contrabando de hachís».

«Desde principios de este año, las autoridades han ejecutado 182 sentencias de muerte en casos relacionados con drogas, lo que eleva el número total de personas ejecutadas hasta la fecha a 268», agregó ALQST en su publicación, por lo que con el de hoy se eleva a 269.

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según organizaciones de derechos humanos. EFE

