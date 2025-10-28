Arabia Saudí ejecuta a una persona un día después de ajusticiar a otro condenado
El Cairo, 28 oct (EFE).- Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron este martes a una persona que fue sentenciada por narcotráfico, un día después de que se aplicara la pena capital a otro condenado y en un momento en el que el reino árabe se acerca a su récord de ajusticiamientos (345) desde que hay registros.
El Ministerio del Interior saudí dijo en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial saudí SPA que «implementó la ejecución contra un contrabandista de drogas en la zona de Medina», un ciudadano saudí que «transportó píldoras de anfetamina» para venderlas «por segunda vez».
«Las autoridades de seguridad lograron detener al citado culpable, a quien, tras ser interrogado, se le acusó de cometer el crimen», por lo que fue remitido al tribunal competente y sentenciado a pena de muerte en un «fallo definitivo», dijo la nota sin aportar más detalles.
La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) denunció este martes en su cuenta de X que Arabia Saudí «ha ejecutado a más de 300 personas desde principios de año, un récord sin precedentes».
Entre los ajusticiados que han sido registrados por la organización se encuentran dos menores, tres detenidos «por cargos políticos» y más de 17 egipcios, además de un jordano.
«Las ejecuciones continúan a un ritmo acelerado, anunciando un año sangriento sin precedentes», alertó la ONG.
En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según organizaciones de derechos humanos. EFE
