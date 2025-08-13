The Swiss voice in the world since 1935

Arabia Saudí ha ejecutado a al menos 250 personas en lo que va de año, según una ONG

El Cairo, 13 ago (EFE).- Arabia Saudí ha ejecutado a al menos 250 personas en lo que va de 2025, la gran mayoría de ellos por delitos relacionados por las drogas, en un momento en el que organizaciones de derechos humanos denuncian un gran aumento de estos ajusticiamientos, informó este miércoles la ONG saudí ALQST.

«El horrendo uso de la pena de muerte en Arabia Saudí continúa: sólo en 2025 ya fueron ejecutadas al menos 250 personas. De ellas, 167 han sido ejecutadas por delitos no letales relacionados con drogas, 122 de los cuales eran ciudadanos extranjeros de 11 países asiáticos y africanos», dijo la ONG en su cuenta oficial de X.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció esta semana que el aumento de estos ajusticiamientos es “la última evidencia del brutal régimen autocrático del príncipe heredero Mohamed bin Salmán”, quien también ejerce como primer ministro de Arabia Saudí y es el líder de facto de la monarquía árabe.

Hasta el 5 de agosto, las autoridades saudíes habían ejecutado al menos a 241 personas en 2025, con 22 ejecuciones solo la semana anterior, según la organización internacional de derechos humanos Reprieve, que alertó que el número de ejecuciones en este año superaría todos los récords anteriores si estas continúan al mismo ritmo.

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según organizaciones de derechos humanos. EFE

