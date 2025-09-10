The Swiss voice in the world since 1935

Arabia Saudí pide «acción internacional» ante los ataques de Israel contra países árabes

Riad, 10 sep (EFE).- El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, defendió este miércoles la necesidad de una «acción árabe, islámica e internacional» para hacer frente a las «agresiones» de Israel contra los países árabes, después de que en la víspera el Estado judío lanzara un ataque contra la capital de Catar.

«Esto requiere de la acción árabe, islámica e internacional para enfrentar esta agresión y tomar medidas internacionales para detener a las autoridades de ocupación y disuadirlas de sus prácticas criminales de desestabilización», dijo Bin Salmán en un discurso frente al Consejo de la Shura, un órgano consultivo de Arabia Saudí.

Asimismo, reiteró su condena a la «brutal agresión» lanzada ayer por Israel contra un edificio donde se encontraban miembros del grupo islamista Hamás en Doha, un bombardeo en el que murieron al menos cinco miembros del movimiento palestino y un efectivo de las fuerzas de seguridad catarí.

El príncipe heredero afirmó que su país apoyará «incondicionalmente» a Catar «en todas sus acciones»: «Utilizaremos todas nuestras capacidades para lograrlo», sentenció, sin aportar más detalles sobre las acciones sobre la mesa para responder al ataque de Israel.

Durante la jornada del miércoles, varios líderes árabes han acudido a Doha o han mantenido conversaciones telefónicas con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, para expresar su apoyo frente a las amenazas de Israel y a cualquier medida de represalia que decida tomar el pequeño país del golfo Pérsico.

Anoche, el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abderrahmán, advirtió en una rueda de prensa desde Doha que su país «no tolerará ninguna violación de su soberanía y se reserva el derecho de responder de manera firme a esta agresión flagrante» o ante cualquier amenaza a la «seguridad o la estabilidad regional». EFE

