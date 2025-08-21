Arabia Saudí revoca condena de 11 años a activista feminista, pero impone otra de 5 años

2 minutos

El Cairo, 21 ago (EFE).- El Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí revocó este jueves la condena de once años de prisión impuesta a la activista y defensora de derechos de las mujeres Manahel al Otaibi, que lleva desde 2022 encarcelada por cargos relacionados únicamente con su elección de vestimenta y la expresión de sus opiniones en Internet, informaron su familia y ONG.

«En la audiencia de hoy, el Tribunal Penal Especializado -creado para juzgar delitos relacionados con el terrorismo- revocó la condena de once años de prisión impuesta a Manahel al Otaibi, pero le impuso una nueva de cinco años con la consiguiente prohibición de viajar por otros cinco», afirmó la organización saudí ALQST en el exilio en su cuenta oficial de X.

Dado el tiempo ya cumplido en prisión esto implica «dos años más de prisión arbitraria», según la ONG.

Fawzia, la hermana de Manahel, confirmó la sentencia, lo que priva a la activista de «tratamiento médico» y la «somete a tortura, solo por hablar de los derechos de las mujeres».

Los cargos contra Manahel guardaban relación con el fin del sistema de tutela masculina en Arabia Saudí en las redes sociales, así como publicar vídeos de sí misma vistiendo “ropa indecente” e “ir de compras sin llevar la abaya”, el vestido tradicional.

A Manahel se le diagnosticó esclerosis múltiple, un trastorno neurológico crónico que, según su familia, se desarrolló después de que presenciara la detención de su hermana mayor, Mariam al Otaibi, otra defensora de los derechos humanos y activista contra el sistema de tutela masculina, que estuvo detenida en 2017 durante más de tres meses por su activismo.

Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado cómo las autoridades saudíes han intensificado su represión de la libertad de expresión en los últimos años, en los que los tribunales han declarado culpables e impuesto largas penas de prisión a decenas de personas por expresarse en las redes sociales. EFE

ijm/rsm/psh