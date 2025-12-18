Arabia Saudí se acerca a su récord de ejecuciones anuales tras un nuevo ajusticiado

El Cairo, 18 dic (EFE).- Un ciudadano yemení fue ejecutado este jueves en Arabia Saudí, el segundo ajusticiamiento en dos días, lo que eleva la cifra de aplicaciones de la pena capital en el reino árabe a 344 en un año, a tan sólo uno de batir el récord desde que hay registros alcanzado en 2024.

El Ministerio del Interior saudí informó en un comunicado de la ejecución de un «residente yemení» en la región de Asir, en el suroeste de Arabia Saudí, por haber cometido «delitos terroristas, entre ellos unirse a una organización terrorista extranjera, matar a personal de seguridad y financiar el terrorismo y actos terroristas».

El departamento no detalló cuándo tuvo lugar el asesinato del «personal de seguridad».

«Las fuerzas de seguridad lograron detenerlo. La investigación resultó en la acusación por estos delitos y, tras su traslado al tribunal competente, fueron confirmados los cargos en su contra y su condena a muerte como pena discrecional», se apunta en la nota, que añadió que «tras la apelación y su posterior confirmación por el Tribunal Supremo, se emitió un decreto real para ejecutar la pena legalmente establecida».

Ayer mismo, de acuerdo con las oenegés saudíes -radicadas en el exilio- Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) y ALQST, un egipcio fue ejecutado tras haber sido acusado de narcotráfico.

ESOHR apuntó que la familia del ajusticiado esperaba la resolución de una petición presentada ante el Tribunal Supremo, aunque dicha petición fue rechazada justo un día antes de la ejecución de la sentencia.

«El cuerpo fue enterrado inmediatamente después de la ejecución. La familia no recibió ninguna notificación oficial de la fecha de ejecución y se enteró de la noticia de forma informal por sus compañeros de prisión», según la ONG.

Las autoridades saudíes no han reaccionado ante esta información.

El pasado 16 de diciembre, ESOHR, que contabiliza la aplicación de las penas capitales en el reino, indicó que se cometieron 342 ejecuciones desde principios de año en el país.

Con los dos ajusticiados de los dos últimos días, la cifra sube a 344, mientras que el año pasado el número fue de 345, de acuerdo con las mismas organizaciones, además de Amnistía Internacional, lo que constituye el registro más alto desde que hay registros en el país.

Según ESOHR, más del 80 % de las ejecuciones de este año no fueron por asesinato, cargos que no se consideran entre los crímenes más graves según el derecho internacional.EFE

