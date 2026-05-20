Arabia Saudí valora que Trump dé «oportunidad» a diplomacia e insta a Irán a aprovecharla

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El Cairo, 20 may (EFE).- Arabia Saudí agradeció este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dé «una oportunidad a la diplomacia» para poner fin a la guerra de Oriente Medio, mientras que instó a Irán a aprovecharla para evitar «peligrosas consecuencias», en medio de las amenazas de Washington.

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, dijo en su cuenta de X que su país «valora enormemente la decisión» de Trump de «dar una oportunidad a la diplomacia para alcanzar un acuerdo aceptable que ponga fin a la guerra, restablezca la seguridad y la libertad de navegación marítima en el estrecho de Ormuz».

Asimismo, también agradeció los esfuerzos de mediación ejercidos por Pakistán entre Estados Unidos e Irán, mientras que deseó que Teherán «aproveche la oportunidad para evitar las peligrosas consecuencias de una escalada».

Por eso, pidió que la República Islámica «responda con urgencia a los esfuerzos para impulsar las negociaciones que conduzcan a un acuerdo integral para lograr una paz duradera en la región y en el mundo».

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este miércoles en su cuenta de X que un eventual retorno a la guerra traería consigo «más sorpresas» para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, después de que Trump diera un nuevo ultimátum a Teherán para cerrar un acuerdo nuclear en los próximos días.

El presidente estadounidense aseguró el martes que estaba decidido a emprender un ataque contra la República Islámica, pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.

Trump anunció el lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un «ataque a gran escala» contra Irán si las negociaciones fracasan. EFE

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