Arabia Saudí y Catar condenan los ataques israelíes en el suroeste de Siria

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El Cairo, 29 jun (EFE).- Arabia Saudí y Catar condenaron este lunes los recientes ataques y bombardeos israelíes en el suroeste de Siria, que provocaron el desplazamiento de los habitantes de una aldea, según sendos comunicados de los Ministerios de Exteriores de ambos países.

«El Estado de Catar condena la incursión llevada a cabo por las fuerzas de ocupación israelíes en las provincias de Quneitra y Daraa de la hermana República Árabe Siria, así como los bombardeos de artillería que la acompañaron y que tuvieron como objetivo varias zonas», afirmó el Ministerio de Exteriores catarí.

Catar declaró que los ataques «constituyen una violación flagrante de la soberanía de Siria», así como una infracción manifiesta del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a que «asuma sus responsabilidades para disuadir a Israel, obligarle a cumplir el derecho internacional y hacerle rendir cuentas por sus repetidos crímenes y ataques».

Por su parte, Arabia Saudí también condenó las «continuas y flagrantes violaciones cometidas por las autoridades de ocupación israelíes en la región», subrayando las «recientes incursiones en territorio sitio y el bombardeo de las provincias de Quneitra y Daraa».

Estas condenas se producen después de que Damasco denunciara la infiltración del Ejército israelí este domingo en la aldea siria de Abdeen (Daraa) con helicópteros y artillería, provocando el pánico y el desplazamiento de civiles.

Por su parte, el Ejército israelí justificó la operación asegurando que sus soldados respondieron tras ser atacados con disparos previos.

La tensión en la zona se ha incrementado desde que Israel amplió su presencia militar con el establecimiento de puestos de control más allá de la zona desmilitarizada por la ONU en los Altos del Golán, un movimiento estratégico que Tel Aviv consolidó tras la caída del gobierno de Bachar al Asad en diciembre de 2024. EFE

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