Arabia Saudí y Catar firman acuerdo para tren de alta velocidad que conecte ambos países

2 minutos

El Cairo, 8 dic (EFE).- Arabia Saudí y Catar firmaron este lunes un acuerdo para construir un tren de alta velocidad que conecte ambos países del golfo Pérsico en un plazo de seis años, informaron fuentes oficiales.

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el emir catarí, Tamin bin Hamdan Al Thani, presenciaron la firma del acuerdo, que consiste en un tren de alta velocidad que se extenderá a lo largo de 785 kilómetros y conectará Riad y Doha, indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores saudí.

El tren también pasará por «estaciones importantes, incluidas las ciudades saudíes de Al Hofuf y Dammam, y conectará el Aeropuerto Internacional Rey Salmán de Riad y el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha «a una velocidad superior a 300 kilómetros por hora», añadió.

Asimismo, indicó que el proyecto busca «reducir el tiempo de viaje a aproximadamente dos horas entre las dos capitales, lo que apoya el movimiento del transporte, mejora la actividad comercial y turística, apoya el crecimiento económico y mejora la calidad de vida».

«El tren de alta velocidad transportará a más de diez millones de pasajeros al año, permitiendo a los viajeros explorar fácilmente los lugares de interés del reino (saudí) y de Catar. El proyecto también contribuirá a la creación de más de 30.000 empleos directos e indirectos», informó la agencia oficial de noticias saudí SPA.

Además, el medio estatal indicó que se prevé que el proyecto se complete en seis años «de acuerdo con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad, utilizando las últimas tecnologías ferroviarias e ingeniería inteligente».

El acuerdo se firmó durante una visita de Al Thani a Riad, donde se reunió con Bin Salmán, con quien revisó «las estrechas relaciones bilaterales entre ambos países y abordaron las perspectivas de cooperación conjunta y las maneras de desarrollar las relaciones en diversos ámbitos», señalaron en un comunicado conjunto.

«Ambas partes elogiaron la solidez de los lazos económicos entre ambos países y el volumen del comercio bilateral», añadieron. EFE

kba/psh