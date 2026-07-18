Arabia Saudí y la ONU celebran reanudación de vuelos entre Saná y Jordania tras tensiones

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Saná, 18 jul (EFE).- Arabia Saudí, que interviene al frente de una coalición militar contra los rebeldes hutíes en el Yemen, y la misión de la ONU en el país celebraron este sábado la reanudación de los vuelos comerciales regulares entre Saná y Jordania tras una semana de tensión por el bombardeo contra el aeropuerto de la capital yemení.

El Ministerio de Exteriores saudí celebró en un comunicado la propuesta de Jordania de operar vuelos comerciales entre Saná, controlada por los hutíes, y la capital de la monarquía hachemita, Amán, una iniciativa que calificó de «humanitaria» y que contribuirá a satisfacer las necesidades de la población civil.

«El Reino insta a los hutíes a participar activamente en esta iniciativa, en lugar de repetir sus decisiones anteriores, que han exacerbado el sufrimiento del hermano pueblo yemení, y a cesar cualquier práctica o medida que pueda provocar una escalada del conflicto y someter al Yemen y a su hermano pueblo a un mayor sufrimiento», añadió la nota.

Asimismo, Exteriores saudí reiteró su apoyo a «todas las iniciativas que contribuyan a lograr la seguridad y la estabilidad en el Yemen», tras una semana de tensión por el bombardeo del lunes contra el aeropuerto internacional de Saná, un ataque reivindicado por el Ejército yemení para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Los rebeldes yemeníes acusaron a Riad del bombardeo, por lo que lanzaron posteriormente un ataque contra su territorio y amenazaron con tener como objetivo todas las instalaciones energéticas del mayor productor de la OPEP en caso de escalada en el Yemen.

Por su parte, la misión de la ONU en el Yemen también celebró la reanudación de los vuelos entre Saná y Amán en un comunicado y calificó la medida de «paso positivo hacia la ampliación del acceso aéreo civil para los yemeníes», un punto fundamental de la tregua alcanzada entre las partes en 2022.

Asimismo, el Gobierno internacionalmente reconocido dijo que la iniciativa es coherente con su propuesta de operar en el aeropuerto de Saná legalmente a través de la aerolínea nacional, Yemenia Airways, hacia destinos acordados por todas las partes, mientras acusó a los hutíes de obstaculizar esfuerzos previos para dar este paso.

El aeropuerto de Saná ha sido objeto de disputa desde el estallido de la guerra en el Yemen en 2014, ya que los hutíes insisten en que debe reabrirse a todos los destinos internacionales, mientras que el Gobierno afirma que las operaciones deben permanecer bajo la autoridad del Estado yemení y su aerolínea nacional.

La instalación solo ha operado vuelos comerciales limitados, principalmente entre Saná y Amán, desde la tregua negociada por la ONU en 2022, con repetidas interrupciones causadas por el conflicto y las disputas políticas entre las partes. EFE

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