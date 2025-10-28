Arabia Saudí y Pakistán firman acuerdo de cooperación económica, comercial y de inversión

3 minutos

El Cairo, 28 oct (EFE).- Arabia Saudí y Pakistán firmaron este martes establecer un Marco de Cooperación Económica para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión durante la visita a Riad del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, que se reunió con el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán.

«Como parte de este marco, se discutirán varios proyectos estratégicos de alto impacto en los ámbitos económico, comercial, de inversión y de desarrollo que contribuirán a fortalecer la cooperación entre ambos gobiernos, potenciar el papel fundamental del sector privado e incrementar el intercambio comercial», de acuerdo con un comunicado conjunto.

Los sectores prioritarios, sin embargo, son energía, industria, minería, tecnologías de la información, turismo, agricultura y seguridad alimentaria, en los que ambos países están estudiando «proyectos económicos conjuntos», como un proyecto de interconexión eléctrica y un memorando para la cooperación energética.

Durante su visita a Riad, Sharif participó en el foro económico Future Investment Initiative (FII), más conocido como el ‘Davos del Desierto’, que arrancó este martes con intervenciones y mesas redondas sobre desarrollo sostenible.

En su intervención, el primer ministro paquistaní recordó que su país es «muy rico en recursos» y que su Gobierno está haciendo «cambios robustos y reformas que están profundamente requeridas en estos tiempos», como la digitalización de la institución que recauda impuestos.

Sin embargo, lamentó que Pakistán «está incluido en la lista de 10 países expuestos al cambio climático» pese a que sus emisiones sean «menos de una fracción de un 1 %».

«Y aun así, en 2022 nos enfrentamos a devastadores chaparrones, inundaciones y tormentas. Y en el proceso, sufrimos pérdidas económicas de 130.000 millones de dólares. Grandes extensiones de tierra quedaron bajo el agua, los cultivos fueron destruidos, millones de casas fueron destruidas», lamentó.

En este sentido, denunció que Pakistán tuvo que «pedir préstamos para reconstruir las zonas devastadas», algo que calificó de «inaceptable».

«Debe haber cooperación mutua. Si alguien piensa que en países como Pakistán, devastados, los préstamos serán suficientes, eso es inaceptable. Es absolutamente inaceptable, porque préstamos tras préstamos, préstamos tras préstamos… te romperás la espalda y nunca podrás levantarte», denunció.

Pakistán y Arabia Saudí firmaron el pasado 18 de septiembre un ‘Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua’, que compromete a ambos países a responder conjuntamente en caso de agresión, firmado poco después de que Israel bombardease Doha, en unos ataques dirigidos contra líderes de Hamás. EFE

