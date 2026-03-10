Aramco advierte de consecuencias «catastróficas» de la guerra en el mercado petrolero

La guerra en curso en Oriente Medio podría resultar desastrosa para el mercado petrolero, por lo que es fundamental reabrir el estrecho de Ormuz, afirmó este martes el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser.

«Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global», dijo en una conversación con medios en el 11º día de conflicto.

«Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz», por donde transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial y cerrado de facto por los iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, añadió Nasser.

Los precios del petróleo han fluctuado enormemente debido a las interrupciones en el suministro, disparándose un 30% el lunes antes de volver a caer tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la guerra podría terminar «pronto».

«La interrupción ha provocado una grave reacción en cadena no sólo en el transporte marítimo y los seguros, sino que también ha tenido un tremendo efecto dominó en la aviación, la agricultura, la automoción y otras industrias», aseguró Nasser, en un encuentro con la prensa con ocasión de la publicación de los resultados de Aramco en 2025.

«Aunque hemos sufrido interrupciones en el pasado, esta es, con diferencia, la mayor crisis a la que se ha enfrentado la industria del petróleo y el gas de la región», sentenció.

Aramco informó de una caída del 12,1% en sus ingresos netos en 2025, después de que el aumento de la oferta, los aranceles estadounidenses y otros factores económicos adversos afectaran su facturación.

En concreto, Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, registró unos ingresos netos de 93.380 millones de dólares en 2025, lo que supone un descenso con respecto a los 106.240 millones de dólares de 2024.

