Aramco anuncia acuerdos con empresas de EEUU por 30.000 millones de dólares

2 minutos

El Cairo, 19 nov (EFE).- La empresa estatal saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, anunció este miércoles la firma de 17 memorandos de entendimiento y acuerdos con empresas estadounidenses por un valor de más de 30.000 millones de dólares para desarrollar proyectos de gas natural licuado (GNL), servicios financieros y la fabricación de materiales avanzados.

En un comunicado, la compañía saudí informó que estos nuevos pactos se suman a los 34 memorandos de entendimiento y acuerdos anunciados el pasado mes de mayo, cuyo valor potencial total era de aproximadamente 90.000 millones de dólares.

Así, en los últimos seis meses, Aramco firmó acuerdos con empresas estadounidenses por un valor potencial total de 120.000 dólares, con los que la empresa espera que estas colaboraciones respalden sus objetivos de crecimiento estratégico e impliquen colaboraciones que abarquen actividades como el GNL, los servicios financieros, la fabricación de materiales avanzados y la adquisición de materiales y servicios.

«Esperamos que los memorandos de entendimiento y los acuerdos por valor de miles de millones de dólares anunciados hoy sirvan de trampolín para seguir avanzando, reforzando el largo legado de colaboración de Aramco con sus homólogos estadounidenses y abriendo nuevas oportunidades de creación de valor que promuevan la innovación y el crecimiento», dijo el presidente y director ejecutivo de Aramco, Amin H. Nasser, en una nota.

El anuncio de estos acuerdos coincide con el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudí 2025 en Washington D.C., que se desarrolla con motivo de la visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

