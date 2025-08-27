Aranceles de EE.UU. a la India: una guía para entender a qué golpea el castigo y a qué no

Nueva Delhi, 27 ago (EFE).- Estados Unidos activó este miércoles su nueva política de aranceles del 50 % sobre unos 60.000 millones de dólares de exportaciones indias como castigo por su comercio con Rusia. La clave de la medida, sin embargo, reside en su selectividad: golpea a industrias de alta empleabilidad como los textiles pero exime a sectores estratégicos como los fármacos y la electrónica.

A continuación, una guía para entender qué productos se han encarecido y por qué.

Los Golpeados

Washington ha apuntado directamente a los sectores que son el corazón del empleo en la India, formados por miles de pequeñas y medianas empresas. La estrategia es clara: si estas industrias sufren, la presión sobre el Gobierno indio aumenta.

Ropa y Textiles: Este sector, que exporta casi 11.000 millones de dólares al año a EE.UU., es el más afectado. Con un arancel efectivo que llega hasta el 63,9 %, una camisa india se vuelve inviable frente a sus competidores en Vietnam o Bangladés. Esto ya ha provocado que compradores estadounidenses cancelen pedidos y amenaza a los grandes centros de producción de las ciudades indias de Tiruppur, Noida y Bengaluru.

Joyas: La industria de las gemas, que vende 10.000 millones de dólares anuales a EE.UU., ha calificado la medida de «apocalipsis». El nuevo arancel del 52 % amenaza hasta 200.000 empleos, sobre todo en los centros de pulido de diamantes de las ciudades de Surat y Bombay.

Mariscos y Agricultura: Los camarones indios ahora pagan un 60 % de arancel para entrar a EE.UU., mientras que los de su competidor, Ecuador, pagan solo un 15 %, marcando una desventaja brutal. Esto pone en jaque a los acuicultores de estados costeros como Andhra Pradesh. Lo mismo ocurre con productos agrícolas por valor de 6.000 millones de dólares, como el arroz Basmati o las especias, abriendo la puerta a que Tailandia o Pakistán vendan más.

Componentes de Automoción: La mitad de los 6.600 millones de dólares que la India exporta en este sector ahora paga un 50 % de arancel, incentivando a los compradores a buscar alternativas como México, donde el arancel es del 0 %. Piezas para cajas de cambios y transmisiones son las más expuestas.

Los Perdonados

La Casa Blanca ha sido cuidadosa en no castigar productos que son importantes para sus propias empresas o para el bolsillo de sus ciudadanos.

Medicinas (farmacéuticas): La India es la ‘farmacia del mundo’ y un proveedor clave de medicamentos genéricos baratos para EE.UU. Ponerles un arancel significaría aumentar el precio de las medicinas para los propios estadounidenses.

Se estima que alrededor del 40 % de todos los medicamentos genéricos consumidos en EE.UU. son fabricados en la India. Esto incluye medicinas como la atorvastatina (para controlar el colesterol), la metformina (el tratamiento más común para la diabetes tipo 2), la amoxicilina y el omeprazol, todos producidos a gran escala por gigantes indios como Sun Pharma, Dr. Reddy’s y Cipla.

Electrónica (iPhones y otros): Gigantes como Apple fabrican muchos de sus iPhones en la India quedaron exentos, aunque otros productos electrónicos por valor de 4.000 millones de dólares, como inversores eléctricos o cargadores de baterías, sí serán castigados con la tasa del 50 %. EFE

