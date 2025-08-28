Aranceles de EE.UU. provocan una caída en la bolsa india, índices clave ceden casi un 1%

Nueva Delhi, 28 ago (EFE).- Los mercados financieros de la India sufrieron una caída de casi un 1 % este jueves, tras la entrada en vigor de los aranceles punitivos del 50 % impuestos por Estados Unidos, una reacción tardía después de que el festivo bursátil impidió ayer una asimilación gradual de la noticia.

El BSE Sensex, el índice de referencia de la Bolsa de Bombay, cayó un 0,75 %, mientras que el más amplio, el NSE Nifty 50, retrocedió un 0,63 %. Simultáneamente, el «índice del miedo» (India VIX), que mide la ansiedad de los inversores, se disparó más de un 5 %, reflejando la incertidumbre en el mercado.

El índice inmobiliario (Nifty Realty) fue el más afectado, con un descenso del 1.40 %, seguido por el tecnológico (Nifty IT) con un 1.25 %. La debilidad en el sector tecnológico refleja la alta exposición de sus empresas a los ingresos de Estados Unidos.

En contraste, los inversores buscaron refugio en sectores de consumo doméstico, considerados más aislados de la disputa comercial. Los índices de bienes de consumo (Nifty FMCG) y de automoción (Nifty Auto) registraron los descensos más leves.

Según analistas, el impacto de los aranceles se vio agravado por la vulnerabilidad previa del mercado, que ya sufría una venta persistente por parte de inversores institucionales extranjeros y había roto soportes técnicos clave en la sesión del martes pasado.

La atención de los inversores se centra ahora en cualquier avance en las negociaciones comerciales entre ambos países y en la capacidad del Nifty 50 para mantenerse por encima del soporte crítico de los 24,600 puntos para evitar una corrección más profunda. EFE

igr/alf