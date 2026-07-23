Aranceles para combatir el trabajo forzado, el último paso en la guerra comercial de Trump

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Washington, 23 jul (EFE).- EE.UU. presentó este jueves un nuevo impuesto aduanero de entre el 10 y el 12,5 % a más de 80 países a los que acusa de no hacer suficiente para combatir el trabajo forzado y esclavo, una decisión que subraya que su política comercial sigue apostando por el proteccionismo con el argumento de atraer más inversión extranjera para revitalizar su industria local.

Este nuevo impuesto responde a la expiración de un gravamen del 10 %, aprobado después de que el Supremo tumbara los llamados «aranceles recíprocos», y es la última medida dentro de una serie de acciones que el presidente, Donald Trump, adoptó desde que retornó a la Casa Blanca en enero de 2025, con distintas respuestas por parte de sus socios comerciales.

La nueva estrategia para mantener vivo el arancel global mínimo del 10 % se basa en el argumento de que las economías afectadas compiten de manera injusta contra Estados Unidos por no poner freno al trabajo forzado, algo que, según los expertos, también es un problema en el país norteamericano.

2025

– 1 febrero.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firma las órdenes ejecutivas para la entrada en vigor de los prometidos aranceles del 25 % para los bienes de México y Canadá y del 10 % para los de China.

– 4 febrero.- China anuncia aranceles del 10 al 15 % a ciertos productos de EEUU en respuesta a los gravámenes.

– 12 marzo. Entran en vigor aranceles estadounidenses del 25 % al acero y aluminio importado a EE.UU. La UE y Canadá impulsan contramedidas, valoradas en 26.000 millones de euros, en el caso europeo, y en 19.000 millones de euros, en el de Canadá.

– 26 marzo.- Trump anuncia aranceles del 25 % para todos los coches no fabricados en EE.UU.

– 2 de abril.- Donald Trump anuncia en una comparecencia desde los jardines de la Casa Blanca, en lo que denominó ‘el día de la liberación’, un arancel universal -que denomina “aranceles recíprocos”- del 10 % sobre las importaciones estadounidenses y recargos para una serie de países, entre los que destacan el 34 % a China y el 20 % a la UE.

– 4 abril.- China responde con un arancel del 34 % a los productos estadounidenses.

– 8 abril.- EEUU impone aranceles del 104 % a China, como nueva respuesta de la Casa Blanca.

– 9 abril.- China eleva del 34 % al 84 % los aranceles a los bienes procedentes de EE.UU. y Trump anuncia una tregua parcial de 90 días en la guerra comercial, con la rebaja de las “tasas recíprocas” al 10 %, pero sube los aranceles de China al 145 %.

– 10 abril.- La UE suspende la aplicación de sus contramedidas (un arancel del 25 % a determinados productos estadounidenses) a EEUU para dar oportunidad a la negociación.

-11 abril.- Pekín eleva los aranceles previstos a EEUU hasta el 125 %.

– 10 mayo.- EE.UU. y China inician en Ginebra (Suiza) negociaciones para reducir las tensiones comerciales.

– 29 mayo.- El Tribunal de Comercio de EE.UU. paraliza y declara ilegales la mayoría de aranceles de Trump. Al día siguiente, una corte de apelaciones suspende temporalmente esta decisión.

– 4 junio.- Trump duplica los aranceles al acero y aluminio hasta el 50 %, aunque deja fuera al Reino Unido.

– 27 julio.- EE.UU. y la UE acuerdan aranceles del 15 % a los productos europeos y compras de energía y defensa por parte de Bruselas con valor de unos 750.000 millones de dólares. El acuerdo se firma el 21 de agosto).

– 6 agosto.- Entra en vigor el arancel del 50 % a Brasil como respuesta al proceso judicial de Jair Bolsonaro.

– 7 agosto.- Trump anuncia un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores.

– 27 agosto.- Entra en vigor el arancel del 50 % a la India, el más alto decretado junto a Brasil, como respuesta a la compra de petróleo ruso.

– 30 agosto.- Un tribunal de apelación estadounidense declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes.

– 30 septiembre.- Entra en vigor el arancel del 100 % a las importaciones de medicamentos.

– 10 octubre.- Trump anuncia un arancel adicional del 100 % a China en respuesta al plan de imponer controles a la exportación de tierras raras.

– 27 de octubre.- China y EE.UU. anuncian que han alcanzado un acuerdo marco que culmina el ciclo negociador iniciado el 10 de mayo.

– 30 de octubre.- Los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, se reúnen en Busan (Corea del Sur) para rubricar el acuerdo marco, por el cual Washington reduce aranceles del 57 % al 47 % y Pekín suspende durante un año sus controles y restricciones a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos.

2026

– 12 enero.- Trump impone arancel del 25 % a ciertos semiconductores producidos en el extranjero.

– 17 enero.- Trump amenaza con subir los aranceles hasta un 25 % a países europeos con tropas en Groenlandia si no apoyan su compra.

– 20 febrero.- El Tribunal Supremo de EEUU dictamina que la mayoría de los aranceles globales impuestos por Donald Trump son ilegales debido a que recurrieron una medida de emergencia económica nacional que impone gravámenes a los estadounidense, algo sobre lo que solo tiene potestad el Congreso.

– 24 de febrero.- Entra en vigor un arancel global del 10 % que Trump anuncia en respuesta al fallo del Supremo. Si el Congreso no autoriza su extensión, el impuesto aduanero expira en 90 días, el 24 de julio.

– 1 de julio.- El tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y EE.UU. acordado un año antes en Turnberry (Escocia) entra en vigor después de que Bruselas dé el visto bueno definitivo al pacto.

– 21 de julio.- El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, anuncia que, ante la expiración del arancel del 10 % implementado tras el fallo del Supremo, la Casa Blanca prepara nuevos aranceles centrados en gravar a aquellos países y regiones que no castiguen el trabajo forzado o lo excluyan de su cadena de suministro.

– 23 de julio.- Horas antes de que expire el gravamen del 10 % Greer anuncia nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías argumentando que hacen «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso» . EFE

asb/jmr/lpm