The Swiss voice in the world since 1935

Araqchí abandona Islamabad sin aguardar a los enviados estadounidenses

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Islamabad, 25 abr (EFE).– El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con las altas autoridades militares y civiles pakistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de EE.UU, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para el día de hoy.

Según informaron a EFE fuentes diplomáticas pakistaníes, Araqchi, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará por Rusia. EFE

amr/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

