Araqchí aborda con el ministro de Exteriores saudí los contactos para reducir la escalada

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Riad/Teherán, 3 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de Irán y Arabia Saudí, Abás Araqchí y Faisal bin Farhan, abordaron en una conversación telefónica la marcha de los contactos diplomáticos para reducir la escalada en el golfo Pérsico en medio de optimismo sobre una próxima reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Según un comunicado difundido este lunes de Exteriores saudí, Araqchí y Bin Farhan «trataron los acontecimientos recientes en el contexto de la situación actual, así como los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones».

Esta llamada se produjo pocas horas después de que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, instara este domingo al presidente de EE.UU, Donald Trump, a priorizar el diálogo para evitar que Oriente Medio se vea arrastrado a un «conflicto más amplio».

Posteriormente, el mandatario estadounidense afirmó que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un «ataque masivo» inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

También indicó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron «cancelar» su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní anunció que Araqchí conversó en las últimas 24 horas con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, con quienes «analizó los últimos avances de los esfuerzos e iniciativas diplomáticas para preservar y reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio».

Señaló que en esas conversaciones se ha subrayado la necesidad de «aprovechar los mecanismos de cooperación regional y las soluciones políticas para avanzar en ese objetivo».

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y EE.UU iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo.

Sin embargo, desde entonces se han repetido los ataques cruzados. Trump dio por terminado el acuerdo e Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20 % del comercio mundial de petróleo. EFE

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