Araqchí asegura que Irán estudia la posibilidad de negociar con Estados Unidos

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Moscú, 27 abr (EFE).- Irán estudia ahora la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos, aseguró este lunes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en declaraciones a la televisión rusa.

«Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor superpotencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Es por eso que él (Donald Trump) pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad», dijo Araqchí a la televisión pública rusa. EFE

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